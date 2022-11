Il Milan segue Kiwior: piace a Maldini. Anche la Juve è sul calciatore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il ragazzo ha parecchio potenziale, l’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ho pensato: 'Chi è questo?'. Poi in partita mi sono reso conto che è stato straordinario”: parole di Robert Lewandowski, straordinario attaccante del Barcellona, su Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, che è entrato tra le mira del Milan per le prossime sessioni di calciomercato.

Sondaggi in estate

Classe 2000, Kiwior ha un contratto con lo Spezia fino al 2025 e sta disputando il suo primo Mondiale giocando da titolare nella difesa a tre della Polonia, dopo aver disputato 17 gare su 17 disponibili con la squadra di Gotti in questa stagione. Già nell'ultima estate la dirigenza rossonera ha avuto dei contatti con il club ligure nell'ambito della trattativa per il passaggio in prestito di Daniel Maldini ed è probabile che, nelle prossime settimane, Maldini e Massara continuino a sondare il terreno.



Milan e Juve interessate

La trattativa al momento non contempla né offerte ufficiali né operazioni avanzate, soprattutto perché il Milan sta valutando attentamente il suo profilo e il suo possibile inserimento nel gioco rossonero con l'intenzione - eventuale - di portarlo a Milano solo nell'estate del 2023; la Juventus, invece, potrebbe inserirsi subito per acquistare il polacco già a gennaio, nonostante lo Spezia non abbia intenzione, per questione salvezza, di privarsi subito di un giocatore così importante dal quale ricavare, solo pochi mesi più tardi, una comunque ottima somma di denaro.