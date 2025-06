Il Milan sogna Modric, anche The Athletic conferma

Dopo la notizia esclusiva data ieri sera da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, quest'oggi arriva anche l'importante conferma di The Atheltic, raccontata dal corrispondente per il Real Madrid Mario Cortegana: il Mialn è interessato a Luka Modric, centrocampista che si libererà a parametro zero dal Real Madrid dopo il Mondiale per Club.

Dopo 14 anni in Spagna il mese scorso il croato ha annunciato il suo addio e al momento non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro: oltre al Milan ci sono altri club fortemente interessati.