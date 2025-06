Il Milan sta facendo il possibile per convincere Maignan a restare

Porte girevoli in casa Milan? Potrebbe essere. Il Chelsea da qualche giorno è piombato su Mike Maignan. Il portiere rossonero infatti andrà in scadenza di contratto il prossimo anno ma i Blues vorrebbero tentare un affondo in questa finestra di mercato che precede il Mondiale per Club. La società londinese però per il momento offrirebbe una cifra troppo bassa per il club di via Aldo Rossi, fra i 15 e i 20 milioni che però non basterebbero per arrivare all’estremo difensore francese.

Idea Svilar

La società starebbe comunque cercando di trattenere il giocatore ma allo stesso tempo si starebbe anche guadando attorno. Per il ruolo di successore la dirigenza rossonera, che non vuole farsi cogliere impreparata, starebbe guardando comunque in Italia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome più gettonato sarebbe quello di Mile Svilar della Roma.

La situazione con la Roma

Il portiere serbo andrà in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2027 ma la squadra della capitale è già al lavoro per il rinnovo. La richiesta del giocatore sarebbe sui 4 milioni di euro a stagione mentre per il momento l'offerta sarebbe sugli 1,6 e poi 2 più bonus. Dopo l'incontro con i giallorossi ieri Svilar aveva dichiarato: "Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro".