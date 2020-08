Spazio sulla prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo anche al mercato dei rossoneri: "Due colpi per la difesa e l'attacco: il Milan fa pressing sulla Viola". Il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su due giocatori della Fiorentina per rinforzare rispettivamente difesa e attacco: si tratta di Nikola Milenkovic e Federico Chiesa.