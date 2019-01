Il QS sul mercato del Milan: "Higuain ha deciso: vuole il Chelsea"

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina dedica ampio spazio al mercato del Milan titolando: "Higuain ha deciso: vuole il Chelsea". Il Pipita spinge per riunirsi a Sarri nonostante mercoledì si giochi la finale di Supercoppa Italiana. I Blues stanno studiando l'offerta da presentare per l'argentino anche se per la Juventus servono comunque non meno di 50 milioni di euro.