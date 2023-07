Incroci tra Milano e Torino: rossoneri e granata puntano Mazzocchi

vedi letture

Milan e Torino in questo primo mese di calciomercato sono state al centro di molte vicende o presunte trattative che poi non si sono concretizzate: ai granata piace Messias, al Milan interessava Singo ma entrambe - stando a Tuttosport - sembrano due piste quasi abbandonate. Così rossoneri e granata sono passati a sfidarsi. L'oggetto del contendere si chiama Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana classe 1995. Gioca più spesso a destra ma viene comodamente impiegato anche sulla fascia opposta ed è per questo che il Diavolo vorrebbe portarlo a Milanello, per fare di lui il nuovo vice Theo Hernandez.