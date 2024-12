Juventus, sondaggio per Calabria a parametro zero

vedi letture

Riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che c'è stato un sondaggio della Juventus per Davide Calabria, capitano del Milan in scadenza a giugno 2025.

Il terzino rossonero al momento non è in trattativa con il club rossonero per un eventuale rinnovo e ha perso la titolarità a favore di Emerson Royal.