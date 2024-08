Kalulu alla Juve, ci siamo. Chiusura prevista per domani

Stando a quanto riferisce gianlucadimarzio.com Pierre Kalulu sta per dare l'ok definitivo per il passaggio alla Juventus, con la chiusura dell'operazione prevista per domani. La formula del trasferimento sarà quello del prestito oneroso a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il francese oggi ha viaggiato con la squadra per il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza ma non è stato ancora inserito in distinta.