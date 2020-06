Kalulu, Juninho gli aveva offerto il rinnovo e il posto da titolare: il francese ha scelto il Milan

Nella mattinata di oggi il Milan ha messo l'ipoteca sull'acquisto di Pierre Kalulu dal Lione. Il giovane terzino francese, capitano della formazione under 19 dei francesi, era in scadenza di contratto e la sua partenza è stata figlia del mancato rinnovo di contratto con la squadra del presidente Aulas. Il Lione, tuttavia, nelle scorse settimane aveva intavolato discorsi relativi al rinnovo con il giocatore francese concretizzatasi poi in un nulla di fatto. A confermare l'offerta di un rinnovo, infatti, è stato lo stesso ds dei francesi Juninho che ha provato a convincere il padre. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un'importante offerta di rinnovo a Kalulu. Se deciderà di firmare, diventerà il terzino destro della prima squadra e si giocherà il posto con Rafael e Tete". Kalulu, infatti, ha scelto il progetto rossonero con il Milan che ha battuto la concorrenza di club come il Bayern Monaco, il Siviglia e lo stesso Lione.