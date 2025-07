Milan alla ricerca di un attaccante, Moretto: "Interesse reale per Boniface, Vlahovic resiste nella lista rossonera. No a Nunez e Duran"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto al canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan che è alla ricerca di un nuovo centravanti: "L'interesse del Milan per Victor Boniface è reale, anche se è un'operazione difficile a livello di costi. Però è vero che il Milan ha fatto una chiamata. Dentro alla lista del Diavolo per l'attacco resiste Dusan Valhovic, mentre sono usciti i profili di Darwn Nunez, per una questione di costi troppo elevati tra cartellino e ingaggio, e di Duran, passato ufficialmente al Fenerbahce.

C'è poi un nome che è emerso durante i dialoghi per Archie Brown, terzino sinistro molto promettente del Gent. Nei colloqui con il suo entourage è uscito anche il nome di Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea che potrebbe partire davanti ad un'offerta molto importante. A livello di costi sarebbe un affare molto complicato, ma il Milan ha chiesto comunque informazioni per capire la situazione. Jackson è un pallino del Milan che lo aveva già trattato qualche anno fa prima di andare al Chelsea.

Vi faccio un altro nome che il Milan ha valutato e sta valutando per l'attacco. Al momento non ci sono trattative, ma solo un sondaggio con l'entourage. E' un nome da aggiungere alla lista, vale a dire quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese classe 1997 che ha un contratto fino al 2026 con il Crystal Palace. Come caratteristiche e profilo è il tipo di attaccante che cerca il Milan".