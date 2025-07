Repubblica: "Vlahovic corteggiato da Max chiede la buonuscita alla Juve". Contatto Dusan-Allegri, ma c'è l'ostacolo ingaggio

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Vlahovic corteggiato da Max chiede la buonuscita alla Juve". E' in corso un muro contro muro tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Alla finestra ad osservare come si evolve la vicenda c'è anche il Milan ed in particolare Massimiliano Allegri che avrebbe chiamato il serbo per dirgli che lo rivorrebbe con lui in rossonero. Il giocatore ha dato la sua disponibilità, ma c'è un grosso ostacolo, cioè il suo ingaggio da 12 milioni di euro: dopo aver rifiutato più volte la proposta di rinnovo dei bianconeri (8 milioni di euro all'anno), all'ex Fiorentina non aggrada nemmeno l'offerta del Diavolo da 6 milioni di euro a stagione.

I suoi manager, i fratelli Ristic, intanto, hanno chisto alla Juve dieci milioni per andare via, cinque per loro e cinque per il loro assistito, ma riceveranno un rifiuto, anche perché la nuova dirigenza bianconera ha dato una stretta alle commissioni agli agenti.