Kessie- Arsenal? Arteta smentisce: "Al momento non c'è nulla di vero"

Tra i giocatori più volte citati in uscita, Franck Kessiè è nel limbo tra la conferma e l'uscita dalla rosa rossonera. Tra le tante squadre accostate al centrocampista ivoriano, l'ultima in ordine di interesse è stata l'Arsenal che avrebbe cominciato a prendere contatti per l'ex Atalanta. A tal proposito nella conferenza stampa odierna Mikel Arteta, tecnico dei gunners, si è sbilanciato dichiarando che "Non c'è nulla di vero al momento". Una smentita secca, quindi, quella del tecnico spagnolo che tuttavia lascia aperto uno spiraglio per il futuro.