Kicker - Szoboszlai-Lipsia, il trasferimento potrebbe avvenire già a gennaio

Secondo quanto riferito dal portale tedesco kicker.de, Dominik Szoboszlai potrebbe lasciare il Salisburgo già a gennaio, a maggior ragione se la propria squadra non si qualificasse per gli ottavi di Champions League (serve obbligatoriamente una vittoria nel prossimo turno contro l'Atletico Madrid). Sul talento che piace a mezza Europa, tra cui anche il Milan, ci sarebbe forte la concorrenza del Lipsia, in cui il classe 2000 ritroverebbe anche l'amico ed ex compagno di squadra Hee-Chan Hwang.