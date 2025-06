L’Al-Hilal continua a lavorare duramente per arrivare a Theo, Inzaghi proverà a sbloccare la trattativa

Nella giornata odierna l'entourage di Theo ha fatto sapere che il terzino non apre all'Arabia Saudita, ma l'Al Hilal, che oggi ha chiuso per Simone Inzaghi, non si da assolutamente per vinto. Matteo Moretto, insieme a Fabrizio Romano, scrive su X:

"L’Al-Hilal continua a lavorare duramente per firmare Theo Hernández. Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino francese per provare a sbloccare la trattativa. L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il Milan, manca il via libera di Theo. Le prossime ore saranno decisive".