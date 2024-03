L'Equipe - Maxence Lacroix nel mirino di Milan e Juventus per l'estate

Il Milan nella prossima finestra di mercato punterà gran parte dei propri investimenti sul nuovo attaccante o anche su più di uno, dal momento che è sempre più probabile l'addio di Olivier Giroud a fine stagione. Eppure i rossoneri dovranno essere capaci a muoversi sui tavoli delle compravendite anche per rimpolpare gli altri due reparti del campo. Nello specifico c'è ancora un conto aperto con la difesa dopo che nella sessione invernale di gennaio, nonostante i tanti profili seguiti e corteggiati, alla fine non era arrivato nessun difensore centrale, fatta eccezione per il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia.

Questa mattina, direttamente dalla Francia e dalle pagine online de L'Equipe, viene riportato in orbita rossonera uno di quei nomi che già era stato cercato nel mercato invernale: Maxence Lacroix. Centrale difensivo francese di 23 anni, classe 2000, che milita in Germania nel Wolfsburg. In estate il giocatore rappresenterà una grande occasione perchè dopo quattro anni in Bundesliga vuole fare il salto di qualità e non rinnoverà il contratto che va in scadenza nel 2025. Dunque si può acquistare a prezzo di saldo. Il Milan però, come scrive L'Equipe, non è il solo club italiano iscritto alla corsa per Lacroix: c'è anche l'interesse della Juventus.