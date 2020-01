L'Equipe: Milan su Kalulu, giovane terzino del Lione

L'Equipe riporta che il Milan è interessato a Pierre Kalulu, terzino destro del Lione. I rossoneri vorrebbero prendere il diciannovenne a parametro zero: il contratto del laterale scadrà a giugno. Sul francese, molto apprezzato per la sua duttilità in difesa, c'è anche la concorrenza del Siviglia. Il Lione comunque farà di tutto per trattenere il giovane talento, offrendogli un nuovo contratto e promettendogli più spazio in prima squadra: finora Kalulu ha collezionato presenze solo con la formazione U19.