La Fiorentina ha già deciso: vuole riscattare Adli (e non solo)

Nel corso dell'ultima sessione di mercato, quella estiva, il Milan ha sfoltito la rosa mandando in prestito o cedendo diversi giocatori che non facevano parte del progetto di mister Paulo Fonseca. Tra questi c'era anche Yacine Adli, centrocampista franco-algerino, che da Milanello è stato girato in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Dopo un iniziale periodo di ambientamento, Adli si è conquistato una maglia da titolare con Palladino che lo reputa ideale per il suo stile e modulo di gioco.

Yacine Adli, in altre parole, ha già convinto la Fiorentina che, infatti, non vuole perdere tempo e rimuginarci troppo e sarebbe già pronta a pagare al Milan il riscatto di 10 milioni, come scrive la Gazzetta dello Sport. E non è un discorso che va fatto solo per l'ex rossonero: anche altri tre giocatori come Bove, Cataldi e Gosens sono già praticamente certi di essere confermati dal club viola. In totale la spesa complessiva ammonterebbe a 32 milioni di euro.