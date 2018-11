LA Galaxy, il dt a Sky: "Non è importante la durata del contratto di Ibra. Voci sul Milan? Normali, siamo fiduciosi che resti"

Jovan Kirovski, direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic e del futuro del gigante svedese, accostato con sempre più insistenza al Milan: "Ibra ha un altro anno di contratto? Non è questo l'importante. E' un giocatore fantastico e siamo molto felici di lui. La nostra priorità numero uno è che sia felice, perchè è un giocatore fantastico sia per noi che per tutta la MLS. Voci sul Milan? Ci sono sempre grandi rumors su giocatori come lui, ha una grande personalità ed è un immenso giocatore. Dal nostro lato stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere, penso che il giocatore sia felice. Siamo fiduciosi che possa rimanere con noi. Per me è il miglior giocatore nella storia della MLS. Segna gol, assist. E' stato fantastico che sia rientrato in questo modo dopo l'infortunio che ha avuto. E' un killer, vuole vincere. Sono nel calcio da tantissimo tempo, ma non ho mai visto un giocatore così alto, forte fisicamente, ma con i piedi di un giocatore basso di statura".