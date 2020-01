Preso Ibrahimovic, ora il Milan è al lavoro per provare a portare in rossonero anche il difensore del Barcellona, Todibo. Secondo La Stampa in edicola questa mattina, il club di via Aldo Rossi dovrà intervenire poi anche in mezzo al campo dove servono dei rinforzi in grado di dare maggiore qualità alla mediana milanista.