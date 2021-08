Laudisa: "Milan, per la trequarti la prima scelta resta Ziyech. Retroscena Claudinho-Vlasic"

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulle trattative per il nuovo trequartista rossonero: "La prima scelta resta Ziyech in esubero dal Chelsea. C'è un retroscena su altri due calciatori che il Milan, al momento, ha scartato. Il basiliano Claudinho del Bragantino era stato sui taccuini rossoneri da mesi; poi lo Zenit ha trattato Vlasic, altro obiettivo del Milan, senza riuscire a prenderlo ed ha acquistato Claudinho. Vlasic, che è al CSKA Mosca, pensa ancora al Milan, mentre il Milan pensa in prima battuta a Ziyech. E se invece alla fine fosse proprio Vlasic il prescelto?".