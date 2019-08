Laxalt-Atalanta, domani giornata decisiva. Due di Ligue1 superate

Diego Laxalt all'Atalanta, domani può essere la giornata decisiva per mettere nero su bianco l'operazione. Gli agenti dell'argentino si incontreranno con i bergamaschi in mattinata per definire i dettagli del contratto, mentre tra le società la base è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni contrattuali. Sull'ex Genoa c'erano anche gli interessamenti, rimasti tali, di Lione e Marsiglia.