Lazio, fissato il prezzo per cedere Luis Alberto: il Milan ci pensa?

Dopo aver lasciato andare Hakan Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di un trequartista per sostituire il turco. Proseguono le trattative con il Real Madrid per il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, ma non solo. I rossoneri infatti, potrebbero pensare a Luis Alberto della Lazio, che da diversi anni è uno dei cardini della squadra biancoceleste. Come scrive Tuttosport, Luis Alberto faticherebbe nel 4-3-3 che Sarri ha intenzione di impostare per la sua Lazio. Ecco allora che la società ha fissato il prezzo per cedere il giocatore: 40 milioni di euro. Una cifra alta, ma che il Milan potrebbe limare magari con qualche contropartita tecnica. In ogni caso, Sarri lo proverà e lo valuterà, magari anche nel ruolo di mezzala a centrocampo. Dopodiché, in casa Lazio, si prenderà ufficialmente una decisione se vendere o meno lo spagnolo.