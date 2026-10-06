Letizia: "Sarebbe stato meglio mandarlo via, ma sono fiducioso che Comotto possa trovare minuti da qui a gennaio"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso a allMilan.it su Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan.

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso a allMilan.it su Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan: “Io credo che anche per Comotto a proposito ci sarà posto prossimamente. E’ l’unico centrocampista che è rimasto a Milanello a lavorare e nel precampionato comunque Amorim aveva dimostrato di puntarci, gli era piaciuto avrà tempo per crescere. Sicuramente non è adatto a partite rischiose come quella di Bornemouth o il derby, però in altre partite secondo me Comotto può avere minutaggio e quindi per il momento è prematuro dire sarebbe stato meglio mandarlo in prestito. E’ chiaro che se arrivassimo a gennaio senza minuti, è chiaro che sarebbe stato meglio mandarlo via e quindi penso che a gennaio a quel punto le scelte verranno fatte diversamente, ma io sono ancora fiducioso che Comotto possa trovare i suoi spazi.

Io credo che ottobre sarà un mese molto decisivo, perché ci dirà tanto. Soprattutto le prime due o tre partite saranno importanti . Non si può sbagliare le prime due o tre partite e di conseguenza verranno fatte le valutazioni corrette. Il derby è una partita fondamentale, ma fino al derby manca un mese, quindi fino a quello che succederà al 31 ottobre c’è tanto tempo. Bisogna iniziare subito con Sassuolo, Salisburgo e Atalanta e facciamo un mini-bilancio e sicuramente sì, sarà decisivo questo mese di ottobre per capire veramente il Milan a che cosa può ambire.”