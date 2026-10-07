Letizia: "Non sono minimamente d'accordo con un acquisto del genere"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'idea Endrick in prestito.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'idea Endrick in prestito: "Io continuo a pensare che, per quanto si debba pensare al presente, vada bene, ma noi dobbiamo pensare al nostro futuro e alla costruzione del futuro.

Io non sono minimamente orientato, non sarei minimamente contento e sinceramente non appoggerei l'idea di prendere un giocatore così forte, così giovane, di così tanta prospettiva e con così tanta convinzione di un suo possibile impatto sul campionato italiano - perché io ripeto, secondo me, Endrick in Italia viene a fare grandi cose ., non lo prenderei mai in prestito secco, perché è una mossa da piccola squadra. E se abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di buono nel nostro futuro, non possiamo permetterci di fare un'operazione in prestito secco.

Vorrei quantomeno il diritto di riscatto, magari a cifre alte, magari con dei bonus, lavorando su un'operazione più complessa. Io capisco che il Real Madrid abbia delle esigenze, però se tu al giocatore ci credi poco, lo prendiamo noi che ci crediamo. Se tu invece al giocatore ci credi... va bene, tienitelo, ma non credo sia corretto da parte nostra valorizzare un talento per il Real Madrid. E questo anche se Endrick dovesse eventualmente arrivare e far bene per il Milan, perché sinceramente sarebbero cose di passaggio: ci lascerebbero sì un sapore dolce al momento, ma poi ci lascerebbero un amaro in bocca. Un amaro in bocca che secondo me una grande squadra non deve mai provare".