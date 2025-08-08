Liberali atterrato in Calabria, pronto per la nuova avventura al Catanzaro

Oggi alle 18:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Mattia Liberali è arrivato in questi minuti all'aeroporto di Lamezia Terme.

Il fantasista, che lascia il Milan a titolo gratuito pià il 50% sulla futura rivendita, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Catanzaro.