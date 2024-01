Lloyd Kelly per l'estate: il Milan dovrà affrontare concorrenza anche italiana

vedi letture

Tra i profili che il Milan ha sondato e continua a monitorare per la difesa, c'è il centrale inglese classe 1998 Lloyd Kelly, in forza al Bournemouth. Il club di via Aldo Rossi avrebbe affondato il colpo già in questa sessione invernale ma, come ricorda questa mattina Tuttosport, gli inglesi non erano disposti a far partire il loro miglior difensore in mezzo alla stagione.

Poco cambia per il Diavolo che tornerà alla carica quest'estate, dovendo interfacciarsi solo con il giocatore. Infatti Kelly a fine giugno va in scadenza di contratto e sarà libero di firmare a zero con chi vorrà. I rossoneri dovranno preoccuparsi soprattutto della concorrenza che arriva in particolare dall'Italia: sul giocatore ci sarebbe infatti anche la Juventus.