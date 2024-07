Lorenzo Colombo sul taccuino di due club di Serie A

vedi letture

Il Milan riaccoglie ben due suoi giovani giocatori che hanno indossato la maglia del Monza in prestito nell'arco dell'ultima stagione: uno è Daniel Maldini e l'altro è Lorenzo Colombo. I due sono accomunati anche dallo stesso agente. Per entrambi la permanenza in rossonero non sarà lunghissima quest'estate. Per il figlio d'arte si è quasi definita la cessione definitiva proprio al Monza: ieri, riporta il Corriere dello Sport, ci sono stati dei colloqui tra il Milan e il club brianzolo per definire gli ultimi dettagli, in particolare quelli legati alla percentuale di rivendita.

Per Lorenzo Colombo le cose potrebbero farsi un pochino più lunghe ma anche il classe 2002 non rientra nei piani del Milan o di Fonseca. Sempre il CorSport riferisce, come viene riportato già da qualche giorno, che il centravanti è finito nel mirino di due club di Serie A: l'Empoli e l'Hellas Verona. C'è da capire con quale formula riuscirà il Diavolo a cedere il giocatore, se un nuovo prestito con qualche condizione di diritto o obbligo di riscatto oppure se a titolo definitivo.