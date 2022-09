Maldini consiglia Leao: il rinnovo e il Milan sono l'ideale per diventare un campione

MilanNews.it

Nella vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria per 3-1, ha brillato ancora una volta la stella - già luminosissima - di Rafael Leao, autore dell'assist per il gol di Saelemaekers dopo essersi conquistato il rigore che ha sbloccato il match; non la miglior partita del portoghese, ma il suo livello è già talmente alto che riesce ad essere decisivo anche in Europa pur non disputando una prova eccezionale.



Il Milan vuole tenerlo

E secondo Paolo Maldini il suo percorso di crescita per diventare un campione può essere tale se compiuto nel Milan: “Il rinnovo - ha spiegato il direttore rossonero a Mediaset - è una questione che abbiamo affrontato molti mesi fa. Rafa sa che per diventare più forte di adesso la soluzione è rimanere con noi. Siamo una squadra giovane e in crescita. Deve ancora imparare tante cose, se poi arriverà ad un livello superiore del Milan credo che sia anche normale spiccare il volo. Ma noi abbiamo l’intenzione di fare grandi cose e di crescere con lui".



I dettagli

La volontà del Milan, dunque, è chiara: "Ogni rinnovo - ha proseguito Maldini a Sky - può essere più complicato o più facile. La volontà dei giocatori fa tanto, la volontà del club c'è". Si parlerà con Jorge Mendes presto, il quale chiede almeno 6.5 milioni di euro a stagione per il rinnovo del contratto del portoghese, la sui scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 2024.