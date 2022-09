Maldini e il retroscena di mercato: "C'è un 'Non vi presentate neanche!'"

MilanNews.it

Paolo Maldini, leggenda rossonera e attualmente Direttore dell’area tecnica del Milan, è stato ospite del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, e si è così espresso sulle offerte rifiutate: "Sì, c'è un "non vi presentate neanche". Theo? L'hai detto tu (ride, ndr). È un calciatore di altissimo livello. Ma non solo per lui, anche per altri. Se poi si presentano comunque dobbiamo vedere. Ma non necessitiamo di una cessione, i costi sono a posto. Ma i giocatori ormai incedibili non esistono più".