Maldini in trasferta a Bergamo per il figlio Daniel, interessa sempre Kiwior

Come riporta il Corriere dello Sport ieri pomeriggio Paolo Maldini si è recato al Gewiss Stadium di Bergamo per assistere all'ottavo di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia. Il direttore dell'area tecnica è stato in trasferta sia per assistere alla partita del figlio Daniel che per vedere da vicino un obiettivo di mercato rossonero come Jakub Kiwior, diensore centrale polacco di 22 anni nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi.