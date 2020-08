Maldini: "Rinforzi? Agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare. Calhanoglu? Incontro a settembre con l'agente"

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato di Calhanoglu e del mercato rossonero.

Quanti rinforzi ha bisogno il Milan? "Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori agli attuali, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche".

Rinnovo Calhanoglu? "Ci vedremo con l'agente nelle prime settimane di settembre per parlare delle questione".