Mangiante: "Avere Maldini come dirigente apre una corsia preferenziale, è successo con Theo e ora sta accadendo con Botman"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha pubblicato questo messaggio su Twitter in merito al possibile arrivo al Milan di Sven Botman: "Avere come dirigente il più forte difensore della storia, apre una corsia preferenziale. Theo Hernandez rivelò che non avrebbe mai potuto dire no alla chiamata della leggenda Paolo Maldini. Lo stesso, rispetto al Newcastle che pure offriva di più, sta accadendo con Sven Botman".

