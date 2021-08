Mangiante: "Per Florenzi al Milan è solo una questione di tempo"

Angelo Mangiante, corrispondente per la Roma di SkySport, si è così espresso da Trigoria sulla trattativa tra il Milan e la Roma per Florenzi: "Ormai tutti qui sanno che ha scelto il Milan: Florenzi ha già salutato i suoi compagni. Si aspetta il ritorno di Tiago Pinto (general manager dei giallorossi, ndr) dal viaggio di mercato per Abraham per chiudere l'operazione. Florenzi vuole il Milan e il Milan vuole Florenzi; a Roma è stato relegato tra gli esuberi in una situazione scomoda. È solo una questione di tempo e poi anche Florenzi, così come Dzeko, raggiungerà Milano, sponda rossonera".