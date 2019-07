Marchetti: "Difficile che il Milan compri subito Bennacer e Veretout senza prima qualche cessione"

Intervenuto nell'edizione serale di Sky Sport 24, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così delle prossime mosse dei rossoneri per il reparto di centrocampo: "Il discorso del Milan per il centrocampo non è fermo a Veretout. C’è sempre Bennacer da tenere in considerazione. Al Milan continuano a fare valutazioni perché si deve raggiungere prima di tutto l’accordo totale con il ragazzo e poi serve capire fino in fondo che tipo di investimenti il Milan deve fare nella prima fase del mercato. Sarà complicato vederli tutti e due subito, prima di qualche cessione, visti gli arrivi di Hernandez e Krunic".