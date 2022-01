Marchetti: "I rossoneri non si arrendono per Botman"

I rossoneri non si arrendono per Botman, non perdono speranze anche se le dichiarazioni del presidente Letang sono state chiarissime, le due proprietà – legate da ottimi rapporti – stanno trattando per vedere se è ancora possibile aprire uno spiraglio. Il Milan aspetterà e comunque continua a valutare tutti gli altri nomi per cui il Milan si muoverebbe solo con la formula del prestito, da Bailly a Diallo passando per Tanganga.