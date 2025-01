Marchetti: "Il Milan ha incontrato il fratello agente di Rashford e gli ha prospettato il suo progetto su di lui"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale su TMW su Marcus Rashford al Milan: "Partiamo con ordine. E partiamo dal Milan che ha incontrato il fratello agente di Rashford e gli ha prospettato il suo progetto su di lui. Farebbe operazione in prestito con diritto di riscatto, ci sarebbe da sistemare chiaramente ancora la situazione con lo United (visto che lo stipendio dell’inglese è molto alto e quindi si spera in una contribuzione) e le considerazioni dopo essersi conosciute sono positive. Non c’è chiaramente solo il MIlan, visto che Rashford ha fatto il giro anche delle altre big del calcio italiano, Juventus compresa, ma i rossoneri sembrano i più convinti e i più convincenti. Ecco che però potrebbe nascere un imprevisto (o un’opportunità dipende dal punto di vista): perché l’altra squadra italiana che si inserisce per la corsa all’inglese è il Como. La società non avrebbe problemi ad accontentarlo dal punto di vista dello stipendio, e poi ritroverebbe a Como ritroverebbe Varane (con cui ha giocato nello United) e anche Dele Alli (con cui ha condiviso la Nazionale).

Certo è che poi a Como dovranno prendere - eventualmente - delle decisioni importanti e dovranno capire come comportarsi con gli slot dei non comunitari. Per farla breve potrebbero essere costretti a scegliere fra lui e Dele Alli, visto che il posti per un cittadino UK (non occupante il posto da extra) è soltanto uno, dopo la decisione dell’Inghilterra di uscire dall’Europa e il recepimento di questa novità dalla Uefa, nello scorso mercato. Al netto delle questioni burocratiche però l’interesse del Como c’è. E il fatto che pensi a un giocatore così importante sottolinea come il Como sia ambizioso. Infatti non finisce qui: valuta anche Caqueret, centrocampista classe 2000 del Lione, ha chiuso per Fresneda dello Sporting Lisbona che sarà in Italia nelle prossime ore, tratta Ikoné con la Fiorentina e si è interessato anche a Yeremay, ala del Deportivo la Coruna".