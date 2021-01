Marchetti: "Il Milan punta a chiudere Tomori in settimana, con o senza diritto di riscatto"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della trattativa fra Milan e Chelsea per Fikayo Tomori: "Lampard ha detto che hanno cinque centrali e quindi Tomori andrà in prestito. Non hanno parlato di diritto di riscatto perché il Chelsea non vuole privarsene, molto probabilmente o verrà inserito un diritto di riscatto molto alto o non verrà inserito il diritto di riscatto. Il Milan, per velocizzare l’arrivo di Tomori, soprassederà rispetto a questo particolare. Com’è stato per Diaz quest’estate è più importante avere il giocatore subito piuttosto che mettersi a ragionare su un eventuale futuro. Il Milan punta a chiudere burocraticamente in settimana".