Marchetti: “Il Monaco sta ancora cercando un attaccante, ma è difficile che si riapra la pista Silva”

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della pista che porta André Silva per Monaco: "Il Monaco sta cercando ancora un attaccante, avendo fatto un tentativo per Icardi. Chissà che non possa riaprirsi la pista André Silva anche se la trattativa saltò non solo per quanto uscì ma anche per un comportamento del Monaco non lineare nelle trattativa. Difficile quindi si riapra”.