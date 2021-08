Marchetti: "Milan scatenato tra il centrocampista e il trequartista"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Molto molto attivo anche il Milan. Nelle prossime ore si punta a chiudere per il ritorno di Tiemoué Bakayoko: contatti positivi col Chelsea, venerdì può essere la giornata del suo arrivo in Italia. Le cifre: 500mila euro prestito, intorno ai 20 milioni il diritto di riscatto, sul quale però ora si sta discutendo e che è il dettaglio che ha fatto rallentare il suo ritorno in Italia.

Il prossimo obiettivo poi sarà un trequartista che i rossoneri vorrebbero chiudere entro domenica. Tanti i profili presi in considerazione: Messias del Crotone (i dirigenti sono arrivati a Milano), Jesus Corona del Porto e Romain Faivre (valutazione sui 15 mln) del Brest, per il quale c’è stato un incontro con gli agenti su cui c’è il forte interesse anche di Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. In più oggi anche incontro con gli agenti di Adli: il centrocampista potrebbe diventare rossonero a prescindere dal buon esito dell’operazione per il trequartista. Il giocatore vuole il Milan ed è disposto ad aspettare ancora qualche giorno mentre le società continuano a trattare. Per il cartellino il club francese chiede 15 milioni e la proposta dei rossoneri finora è di 10/12 milioni più bonus. Naturalmente Pellegri: ufficiale"