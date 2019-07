Marchetti: "Upamecano piace al Milan, ma ha costi alti. I rossoneri riflettono su Pezzella"

Anche il Milan continua a lavorare: vari incontri in sede, fra cui quello con l'agente di Dayot Upamecano, difensore centrale francese classe 98 del Lipsia. Il giocatore piace e molto ai rossoneri ma i costi dell'operazione sono molto alti, nonostante il giocatore abbia una scadenza nel 2021. Il Lipsia chiederebbe infatti almeno 30 mln di euro nonostante la scadenza 2021. Anche su German Pezzella il Milan sta facendo una riflessione mentre rimane ancora in stallo la pista Lovren, come rimane in stallo quella per Bennacer. Dopo infatti aver trovato l'accordo con l'Empoli, i rossoneri stanno ora valutando e non hanno ancora trovato quello con gli agenti del centrocampista algerino.