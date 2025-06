Marsiglia fiducioso sulla permanenza di Rabiot. Incerto invece il futuro di Bennacer

vedi letture

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan si è cominciato ad accostare con una certa insistenza il nome di Adrien Rabiot, pupillo del tecnico rossonero, al Diavolo. Lo stesso calciatore qualche giorno fa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport si era detto disponibile ad ascoltare un'eventuale proposta dell'ex Juventus qualora lo avesse contattato ("Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: 'Vieni che ti passo tuo papà'. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci"), alimentando ulteriormente queste voci.

Dalla Francia, però, sembrerebbe trapelare tutt'altro. Stando ai colleghi de La Provence, infatti, il Marsiglia sarebbe fiducioso sulla permanenza di Adrien Rabiot, che comunque si era detto entusiasta all'idea di poter giocare la Champions League al Velodrome. Sempre legata al Milan la questione relativa al futuro di Ismael Bennacer, in prestito proprio all'OM, sul quale alegerebbe incertezza, dato che al momento il club francese non si sarebbe ancora pronunciato in merito alla possibilità di rinnovarlo.