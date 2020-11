Matvienko: "Shevchenko ci racconta storie del suo Milan, mi piacerebbe giocare in un club così grande"

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Mykola Matvienko, centrale classe '96 e all'occorrenza anche terzino sinistro, intervistato da calciomercato.com ha parlato così di mister Shevchenko, ct dell'Ucraina, e degli aneddoti sul Milan: "A volte, mister Shevchenko ci racconta storie del passato di quel Milan leggendario e noi lo ascoltiamo sempre con grande interesse. Certo che mi piacerebbe giocare in un club così grande e in un campionato di livello top in generale. Ciò che devo fare è guadagnarmi l'attenzione di questo tipo di squadre".