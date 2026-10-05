Mercato di gennaio, Bucchioni: "Duello Milan-Roma per Endrick. Possibile una formula alla Nico Paz"

Secondo Enzo Bucchioni, a gennaio Milan e Roma potrebbero sfidarsi sul mercato per arrivare al gioiellino del Real Madrid

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato del prossimo mercato invernale nel quale Milan e Roma potrebbero sfidarsi per Endrick, giovane attaccante del Real Madrid che già in estate i rossoneri avevano provato a portare a Milanello. Ecco il suo pensiero su questo duello di mercato tra il Diavolo e il club giallorosso: "A proposito di Real, è aperta la caccia al ventenne brasiliano Endrick e in corsa ci sono sempre il Milan e la Roma. Il duello dura dall'estate, ma poi l'ingordo Mourinho blocco l'ipotesi di cessione anche in prestito. Ad oggi però, con la rosa extralarge che si ritrova, Endrick è rimasto fuori da radar. A gennaio si può fare un prestito?

II Milan ad agosto, dopo il no del Real, nel ruolo ha preso Hutchinson, ma l'inglese fa fatica. L'idea è quella di tornare alla carica. Lo stesso sta facendo la Roma, D'Amico sarebbe stato avvistato a Madrid. Endrick è stato pagato una cinquantina di milioni, il Real non intende assolutamente svalutare l'investimento, rossoneri e giallorossi sono stati avvertiti, ma studiare formule alla Nico Paz forse è possibile".