Mercato in uscita Milan: Adli e Bennacer continuano a rifiutare tutte le offerte

Il Milan è al lavoro per piazzare alcuni esuberi come per esempio Ismael Bennacer e Yacine Adli che non fanno parte del progetto tecnico della prima squadra di Massimiliano Allegri: il primo è addirittura fuori rosa, mentre il secondo ha iniziato la stagione allenandosi con il Milan Futuro. Il problema è che al momento entrambi stanno per ora rifiutando tutte le offerte che stanno arrivando. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Sia Bennacer ch Adli sono rientrati da un prestito: l'algerino ha giocato la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Marsiglia, mentre il francese ha vestito per tutta l'annata 2024-2025 la maglia della Fiorentina. In entrambi i casi, però, non è avvenuto il riscatto e così i due centrocampisti sono tornati tutti e due al Milan.