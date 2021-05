Mercato Milan, concorrenza per Vlahovic: Liverpool e Manchester United su di lui

Come è noto già da tempo, il Milan, sta seguendo con attenzione le prestazioni di Dusan Vlahovic della Fiorentina, per provare in estate a prenderlo per affiancarlo a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto riportano i colleghi di Sport Mediaset, l’attaccante classe 2000, piace anche in Inghilterra. Su di lui, oltre anche alla Juventus, ci sono il Liverpool e il Manchester United. La concorrenza per il Milan è tanta, nonostante la valutazione di Vlahovic sia alta.