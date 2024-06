Mercato Milan, due club argentini per Pellegrino: la situazione

Non è stato semplice l'ambientamento in Italia per Marco Pellegrino, difensore argentino arrivato a Milano la scorsa estate e per questo motivo il Milan potrebbe cedere nuovamente cederlo. Infatti, dopo gli ultimi mesi in prestito alla Salernitana, il difensore potrebbe tornare in Argentina: sulle sue tracce, oltre all'Independiente, ci sarebbe anche il River Plate. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Difensore centrale classe 2002, era arrivato in rossonero l'estate scorsa dal Platense a titolo definitivo per tre milioni di euro, collezionando soltanto una presenza con la maglia rossonera (Napoli-Milan 2-2, 29\10\2023).