Mercato Milan, Gazzetta: "Thiaw: si fa dura. Tutto su Botman, colpo di giugno"

La Gazzetta dello Sport titola così sul mercato del Milan per la difesa: "Thiaw: si fa dura. Tutto su Botman, colpo di giugno". Lo Schalke 04 non abbassa la sua richiesta (10 milioni di euro) e dunque a queste condizioni l'affare non andrà in porto. Intanto, il Diavolo non molla la presa per Sven Botman, che sarà il primo obiettivo dei rossoneri in estate.