Mercato Milan, il trequartista Amine Harit sempre nel mirino

Il Milan è interessato ad Amine Harit, trequartista di proprietà dello Schalke 04. Il club tedesco, retrocesso nell'ultima stagione, lo ritiene un lusso per la serie B e lo ha di fatto messo sul mercato. Come riporta Tuttosport, in attesa di capire che cosa farà Calhanoglu, è un profilo interessante in un ruolo che senza il turco risulterebbe scoperto.