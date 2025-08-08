Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: per Hojlund lo United ha aperto al prestito con diritto di riscatto a 50 milioni

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, al momento più Rasmus Hojlund che Dusan Vlahovic per l'attacco del Milan. I rossoneri hanno avuto un contatto nelle scorse ore con il Manchester United tramite degli intermediari. Il Diavolo vorrebbe prendere il danese in prestito di riscatto, gli inglesi hanno aperto a questa formula con riscatto fissato a 50 milioni, ma ci sarà da discutere sulle cifre. Per ora non c'è stato ancora un contatto diretto tra il Milan e l'entourage di Hojlund. Per quanto riguarda Vlahovic, la Juventus chiede 25 milioni di euro: il giocatore ha già aperto alla destinazione rossonera, ma c'è da superare l'ostacolo dell'elevato ingaggio del serbo che guadagna 12 milioni.

Oltre che per l'attaccante, il Milan è al lavoro anche per prendere un terzino destro. L'obiettivo numero uno è Zachary Athekame: l'operazione con lo Young Boys sembrava essere in chiusura, ma ora gli svizzeri hanno aumentato la loro richiesta e chiedono più di dieci milioni di euro. La trattativa va quindi avanti, così come prosegue quella con il Nottingham Forest che ha messo sul piatto 30 milioni di euro per Yunus Musah.

