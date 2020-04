Mercato Milan, Tuttosport titola: "Scamacca e David, baby nel mirino"

"Scamacca e David baby nel mirino": titola così Tuttosport in merito al mercato del Milan per l'attacco del prossimo anno. Tra i profili che i rossoneri stanno tenendo d'occhio, ci sono anche Gianluca Scamacca, centravanti classe 1999 dell'Ascoli (ma è di proprietà del Sassuolo), e Jonathan David, attaccante classe 2000 del Gent che però in estate potrebbe costare già 30 milioni di euro.